Минтранс объявил о запуске водного "лайнера" с 11 апреля

Опубликовано: 23.03.2026 15:52 , Обновлено: 23.03.2026

Министерство транспорта и коммуникаций сообщило, что с 11 апреля 2026 года начнет курсировать речной лайнер "Белая Русь". В ведомстве признались, что целевая аудитория – россияне.

С помощью речного судна устраивают туры «Жемчужина Полесья». “Как и в прошлом году, загрузка ожидается 100%”, – выразила надежду заместитель гендиректора РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Галина Киевец.









Всего в 2026 году планируется 27 рейсов между Брестом и Мозырем. Судно делает 10 остановок, во время которых туристы посещают Брестскую крепость-герой, музеи, промышленные предприятия и сафари-парк в Национальном парке «Припятский».

Сам “лайнер”, как назвали судно в Минтрансе, был построен на Пинском судостроительном заводе. Свой первый рейс выполнил 29 апреля 2017 года.

Речные круизы по Беларуси на единственном круизном теплоходе «Белая Русь» (проект 1102) в 2026 году стоят в среднем от 63 000 до 83 000 российских рублей (от 2268 до 2988 белорусских рублей) на человека за 8-дневный тур. Программа охватывает города Полесья: Брест, Пинск, Туров, Мозырь и Наровлю.