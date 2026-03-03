Минский метрополитен заказал ещё 15 вагонов по "индивидуальному проекту"

Опубликовано: 03.03.2026 12:07 , Обновлено: 03.03.2026

Российский Трансмашхолдинг (ТМХ) в 2026 году пообещал поставить Минскому метрополитену 15 вагонов модели «Минск-2024». Соответствующий контракт между «Метровагонмашем» (МВМ, входит в ТМХ) и столичной подземкой был подписан 25 февраля, сообщили в пресс-службе российской компании.

Согласно договоренностям, до конца года белорусская сторона получит три пятивагонных состава. Оказалось, что Минский метрополитен даже организовал тендер на поставку подвижного состава, но победителем стал именно российский производитель, который и ранее делал вагоны для минской подземки.

Генеральный директор «Метровагонмаша» Андрей Степнов рассказал о технических особенностях поездов, которые сделали для Минска по индивидуальномц заказу. Модель «Минск-2024» была разработана специалистами компании «ТМХ-Инжиниринг» специально под техническое задание Минского метрополитена. По утверждению Степнова, это «полностью индивидуальный проект», который сочетает “современный дизайн, комфорт и передовые технологические решения” .

Что будет в новых вагонах

Новые вагоны, судя по описанию, обещают быть достаточно удобными для пассажиров. В поездах предусмотрены сквозные межвагонные переходы и широкие дверные проемы. Кроме того, здесь применяются дверные механизмы с системой противозажатия. А пассажиров будут информировать об открытии и закрытии дверей с помощью дополнительного диодного освещения.

В салонах обещают комфортный, за который будут отвечать системы вентиляции, кондиционирования и отопления. А обеззараживание воздуха будут проводить с помощью ультрафиолетовых ламп, встроенных в систему кондиционирования.

Российский производитель утверждает, что в вагонах будут и белорусские комплектующие и оборудование.

На данный момент в Минске эксплуатируется более 400 вагонов, и большая их часть изготовлена именно на российском МВМ. За последние годы ТМХ уже поставил в республику 48 вагонов модели «Минск-2024» в фирменной сине-белой ливрее. Эти поезда начали курсировать в минской подземке в 2024 и 2025 годах.