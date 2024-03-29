Минский аэропорт предупредил о переходе на летнее время. Что это значит для пассажиров?

Опубликовано: 29.03.2024 20:08 , Обновлено: 31.03.2024

В пресс-службе Национального аэропорта Минск объявили о переходе на весенне-летнее расписание полетов с 31 марта 2024 года. Его действие продлится по 26 октября текущего года.

Главное изменение в связи с таким переходом произойдет в расписании рейсов по отдельным направлениям. Также вернутся новые сезонные маршруты.

Авиакомпания Uzbekistan Airways пообещала летать в Ташкент из Минска 5 раз в неделю.

В пресс-службе минского аэропорта сообщили, что российская авиакомпании Red Wings начнет совершать рейсы из Архангельска в апреле, а китайская Beijing Capital Airlines из Саньи в мае.

“Новым регулярным направлением летнего расписания Belavia станет Махачкала”, - сообщили в Национальном аэропорте.

В пресс-службе также рассказали, сколько всего и куда будет совершается рейсов в этом сезоне: