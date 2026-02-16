Минсельхозпрод пообещал белорусам от $1000 «приличной зарплаты» в деревне

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Опубликовано: 16.02.2026 14:25 , Обновлено: 16.02.2026

В официальном Telegram-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сообщили, что белорусы могут зарабатывать в сельском хозяйстве от 1000 долларов.

«Сельчан, которые своим доходом довольны, все больше. Курс государства на выравнивание условий жизни в регионах дает результаты. Ситуация, может, и не так быстро, как хотелось бы, но все же меняется», — говорится в сообщении министерства.

В качестве довода в Минсельхозпроде (Министерстве сельского хозяйства и продовольствия) заверили, что все чаще слышат «истории горожан, которые перебираются в деревню», а всё благодаря, по мнению чиновников, “изменению качества жизни” на селе.

«Мощная техника, механизация и автоматизация сельского хозяйства, новые технологии… Отсюда и высокая эффективность работы, и приличные зарплаты», — заверили в Минсельхозпроде.

В качестве подтверждения министерство репостнуло репортаж гостелеканала ОНТ, где были озвучены некоторые цифры о доходах в деревне.

Ирина Бондаренко, начальник главного управления статистики труда Белстата, однако, заявила в эфире, что в 2025 году средняя заработная плата работников сельского хозяйства составила 2226,7 рубля до уплаты налогов.

В то же время дояркам в репортаже пообещали средние зарплаты на уровне 3,5 тыс. рублей, а на раздое — до 4,7 тыс. рублей. А ещё дома в собственность. Во всяком случае об этом говорит неизвестный мужчина, ролик из TikTok которого использовали сотрудники ОНТ в репортаже.

Также сельчанам посоветовали рассчитывать не только на зарплаты, но и на продажу с огорода огурцов, помидоров, а также на сбор ягод и грибов.

https://youtu.be/VEWYlUPjjmE?si=b53Ub78tyGeqYMA_