Минсельхозпрод ограничил закупочные цены на мало, яйца и мясо

Опубликовано: 29.11.2022 09:39 , Обновлено: 29.11.2022

Министерство сельского хозяйства и продовольствия приняло постановление №113, в котором установило предельные цены на продовольствие, которое закупают предприятия для переработки.

Ограничения коснулись цен на молоко, свеклу, свинину, яйца, говядину, муку и другие продукты. Теперь производители могут покупать яйца не дороже 2,14 рублей за десяток плюс НДС. Масло 82,% жирности обойдется в 17,8 рублей за килограм, а сахарная свекла - 0,1 рубль. Свинина в тушах и полутушах будет стоить для производителей 6,6 рубля.

Постановление подписал министр сельского хозяйства Игорь Брыло.