Минлесхоз отправил "тайных покупателей" дров в свои лесхозы. Что из этого вышло?

Опубликовано: 24.11.2025 18:29 , Обновлено: 24.11.2025

В Минлесхозе Беларуси объявили, что провели совещание и взяли "на контроль" продажу дров жителям страны. По данным ведомства, больше всего покупают такое топливо жители Минской и Гомельской областей.

Чтобы проверить качество обслуживания в лесхозы под видом простых потребителей отправили “тайных покупателей” от министерства.

Проверку по телефону провели сразу в 15 лесхозах из различных областей. Оказалось, что не во всех заведениях было просто купить дрова.

“Есть лесхозы, где дрова пообещали привезти в течение недели-двух, но были и случаи, когда в лесхозах не смогли четко ответить о сроках поставки дров, сославшись на отсутствие в данный момент свободной техники для доставки”, - признался по результатам проверки замначальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Александр Поденков.

“Все заявки, поступившие до этого понедельника, должны быть удовлетворены в течение недели”, - приказал первый замминистра лесного хозяйства Андрей Карась.

Кстати, цена дров для физических лиц составляет от 79,1 до 80,0 рублей за плотный кубометр без доставки (стоимость мв посмотрели для примера в Минском лесхозе), в зависимости от породы дерева: твёрдые лиственные и берёза дороже, а мягкие лиственные и хвойные — немного дешевле.