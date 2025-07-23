Минлесхоз Беларуси поднял цены на топливные пеллеты. На сколько?

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Опубликовано: 23.07.2025 13:35 , Обновлено: 23.07.2025

Министерства лесного хозяйства подняло цены на древесные гранулы (пеллеты), по которым его подведомственные организации могут продавать это топливо населению. Подорожание составило 5%.

Новые цены закреплены ведомственным постановлением №15 от 10 июля 2025 года, которое сегодня было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Следовательно, новые расценки заработают уже завтра.

Так, для коммунальных организаций, которые подчиняются Министерству ЖКХ, Министерству архитектуры и строительства и Министерству энергетики, цену подняли на 8 рублей - до 168 рублей за тонну (без НДС).

Для рядовых потребителей, которые захотят приобрести топливные пеллеты сверх норм отпуска, установленных постановлением Совмина, цены вырастут следующим образом:

при продаже со склада изготовителя – 210 рублей за тонну (на 10 рублей больше, чем сейчас);

при продаже со склада продавца – 246,75 рублей за тонну (на 11,75 рубля больше, чем сейчас).

[info_b]Данные цены не распространяются на древесные топливные гранулы в пределах норм отпуска, определенных постановлением Совета министров №1028 «Об обеспечении населения твердыми видами топлива» от 9 ноября 2012 года. Для них по-прежнему действуют фиксированные розничные цены, установленные областными исполнительными комитетами и Минским городским исполкомом.[/info_b]

При продаже пеллет со склада изготовителя другим категориям покупателей цена составит 210 рублей за тонну (на 10 рублей больше, чем сейчас).

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом Совет министров утвердил порядок возмещения части расходов покупателям котлов, работающих на древесных топливных гранулах (пеллетах). С 1 июля белорусы могут рассчитывать при покупке такого оборудования на возврат максимальной суммы, эквивалентной 120 базовых величин (то есть до 5040 рублей сегодня). Узнали, куда обращаться и какие документы придётся собрать.

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