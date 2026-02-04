Министр призвал белорусских бухгалтеров "не молчать" и спорить с директорами

Опубликовано: 04.02.2026 15:54 , Обновлено: 04.02.2026

Министр лесного хозяйства Беларуси устроил встречу с бухгалтерами отрасли, где призвал их заняться несвойственными функциями — контролировать решения директоров и даже вступать с ними в споры.

Александр Кулик, впрочем, имел в виду именно оплату труда работников лесной отрасли. По его словам, бухгалтеры должны занимать “принципиальную позицию”, когда заметят несправедливость при выплате зарплат.

“Главный бухгалтер является своеобразным «аккумулятором» всех проблем или, наоборот, решения всех проблем на предприятии. От вас, в том числе, зависит создание нормальной психологической обстановки в коллективах”, — обратился к бухгалтерам глава Минлесхоза (Министерства лесного хозяйства).

По его мнению, они должны “чётко контролировать осуществление всех выплат, предусмотренных законодательством, в том числе тарифным соглашением”.

Александр Кулик напомнил, что в Беларуси “идёт борьба за кадры”, а значит, лесная отрасль должна стремиться удержать ценные кадры.

“Проявляйте принципиальную позицию по всем показателям! Не молчите, если руководитель принимает несправедливое решение особенно в отношении рабочих. Это надо выжигать калёным железом!”, — призвал он.

Александр Кулик в то же время признал, что в Беларуси сейчас в разных лесхозах зарплаты для одной и той же должности могут отличаться в два раза.