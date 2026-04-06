Минфин рассказал, какие компании в Беларуси могут снизить налоги до 0%

Опубликовано: 06.04.2026 16:37 , Обновлено: 06.04.2026

Министерство финансов Беларуси сообщило, что в 2026 году действует целый перечень налоговых льгот для белорусских компаний и организаций, которые используют научные разработки и инновации.

“Это значит, что на каждый вложенный в исследования рубль налоговая база уменьшается на полтора, что дополнительно снижает итоговый налог”, - утверждают в Минфине.

Основные льготы разделены на несколько категорий: от налога на прибыль до специальных режимов для резидентов ПВТ (Парка высоких технологий).

Налог на прибыль

Инновационные компании могут рассчитывать на снижение прямой налоговой нагрузки, например, ставки до 10%. Однако применяется такая льгота только для технопарков, их резидентов и центров трансфера технологий.

Тем временем прибыль от реализации товаров собственного производства, включенных в госперечень высокотехнологичных, облагается по ставке всего 10%. Кстати, перечень высокотехнологичных товаров, подпадающих под льготу, определяется Советом министров.

Также затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) могут списываться в увеличенном размере с коэффициентом до 1,5, что дополнительно уменьшает налогооблагаемую базу.

Дивиденды, выплачиваемые венчурным организациям, полностью освобождаются от налогообложения (ставка 0%).

НДС и таможенные пошлины

Что касается НДС (налога на добавленную стоимость), то не облагаются обороты по реализации НИОКР на территории Беларуси. Также при ввозе оборудования, приборов и комплектующих для выполнения НИОКР компании освобождаются от уплаты НДС и ввозных таможенных пошлин.

Имущественные налоги и патенты

В свою очередь, научные организации и технопарки освобождаются от налогов на здания и земельные участки.

Для научных организаций и резидентов технопарков размер патентных пошлин снижен на 75% (оплачивается лишь 1/4 от базовой суммы).

Парк высоких технологий (ПВТ)

Ну и нельзя забывать про специальный правовой режим ПВТ, который действует до 1 января 2049 года. Резиденты парка пользуются беспрецедентным пакетом льгот, который включает особые условия по: