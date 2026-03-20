Минфин Беларуси объявил о росте доверия после отмены санкций США

Опубликовано: 20.03.2026 11:21 , Обновлено: 20.03.2026

Министерство финансов Беларуси утром в пятницу, 20 марта, выступило с заявлением по случаю отмены американских санкций в отношении белорусского министерства. Белорусские чиновники заявили, что теперь доверие будет расти.

«Министерство финансов приветствует действия американской стороны по снятию ранее действовавших ограничений в отношении Минфина и ряда белорусских банков. Подобные шаги создают благоприятные предпосылки для восстановления доверия между участниками международного рынка капитала», — говорится в сообщении Минфина.

Там также напомнили, что «традиционно» призывали и поддерживали отмену «нерыночных механизмов в международных финансах».

Белорусские чиновники призвали к открытому диалогу с партнерами, «разделяющими данный подход».

Напомним, что США объявили об отмене санкций в отношении ряда компаний и экономических секторов в Беларуси в ответ на освобождение 250 заключенных. В белый список США попал и белорусский Минфин, который находился под санкциями несколько лет.

США ввели санкции против Минфина Беларуси 2 декабря 2021 года, запретив любые транзакции с его новыми долговыми обязательствами. Основные ограничения были расширены после 2022 года.