Минэнерго пообещало устанавливать белорусам "расщепленные" cчетчики электроэнергии

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Опубликовано: 24.01.2023 12:32 , Обновлено: 24.01.2023

В пресс-службе Минэнерго Беларуси сообщили, что в стране планируется расширение использования SPLIT- cчетчиков электроэнергии. Суть их в том, что измерительный прибор будет ставить вне доступа потребителей электроэнергии.

А для потребителей будет установлена вторая часть такого счётчика, где можно будет снимать показания потребления электроэнергии.

“Измерительный блок таких приборов закрепляется на опорах линий электропередачи. Таким образом исключается физический доступ абонента к счетчику и, соответственно, хищение электроэнергии”, - рассказали в Минэнерго.

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Также такие счётчики автоматически отправляют данные в государственную систему учёта электроэнергии. А у потребителей будет доступ в личный кабинет, где показания можно увидеть с компьютера или мобильного телефона.

“Использование интеллектуальных приборов учета снижает потери электроэнергии, создает возможности для предоставления услуг на основе современных информационных технологий”, - уверены в Минэнерго.

На данный момент в Беларуси уже установлено более 27 тысяч SPLIT-cчетчиков.