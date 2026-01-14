Минэнерго объявило о начале ремонта на БелАЭС. Теперь на первом блоке

Опубликовано: 14.01.2026 19:53 , Обновлено: 14.01.2026

Министерство энергетики Беларуси сообщило, что с 15 января на Белорусской атомной станции (БелАЭС) начнется ремонт первого энергоблока. В ведомстве заверили, что это будет плановая процедура.

В министерстве пояснили, что на 2026 год специально запланировали ремонт первого энергоблока сразу после ввода в строй второго энергоблока, на котором завершилась аналогичная процедура.

“Данный подход обеспечит эффективный график работ ремонтного персонала, проведение необходимых технологических операций в установленные регламентом сроки”, — уверяют в Минэнерго.

В ходе ремонта на первом энергоблоке заменят часть ядерного топлива и проведут диагностику и ремонт более 10 тыс. единиц технологических систем и видов оборудования. Среди них как непосредственно реакторные, так и турбинные, электротехнические устройства, а также устройства автоматики и измерений.

“Кроме того, будет осуществлен эксплуатационный контроль металла и сварных соединений”, — рассказали в Минэнерго.

В ведомстве настаивают, что планово-предупредительные ремонты на атомных станциях – общемировая практика.

“Их длительность может разниться в зависимости от объемов и сложности выполняемых работ”, — заявили в Минэнерго.

Напомним, что Министерство энергетики Беларуси сообщило 10 января, что на Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) завершили плановый ремонт второго энергоблока и снова запустили его.

О начале ремонта второго энергоблока в Минэнерго (Министерство энергетики) Беларуси сообщили 13 ноября 2025 года. Таким образом, весь ремонт длился 58 дней.