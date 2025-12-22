Минэнерго назвало сроки запуска третьего реактора на БелАЭС

Опубликовано: 22.12.2025 14:06 , Обновлено: 22.12.2025

Министр энергетики Беларуси Денис Мороз заявил, что строительство третьего энергоблока с ещё одним ядерным реактором на БелАЭС займёт почти 10 лет. Пока же Минэнерго и российская госкорпорация «Росатом» создали рабочую группу.

Она должна решить, каким будет проект нового реактора и на каких условиях его будут возводить. «В целом обсуждается сооружение третьего блока в виде копии блоков, которые установлены на Белорусской АЭС — это блоки мощностью 1200 МВт», — уточнил глава Минэнерго.

«Мы для себя фиксируем: белорусская энергосистема готова к интеграции ещё одного блока АЭС в 2035 году. В целом мы обсуждаем период включения третьего блока в белорусскую энергосистему в 2035–2038 годах», — рассказал чиновник.

Денис Мороз не уточнил, на каких финансовых условиях планируют строить третий реактор. Будет ли это российский кредит или власти Беларуси хотят возвести третий энергоблок за свой счёт, остаётся неизвестным.