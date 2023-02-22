Минэнерго Беларуси отчиталось, сколько собрало зерна и надоило молока

Опубликовано: 22.02.2023 11:53 , Обновлено: 22.02.2023

В Министерстве энергетики Беларуси 22 февраля рассказали, сколько в 2022 году работники ведомства собрали зерна и надоили молока.

Этим занимаются сельхозфилиалы организаций Минэнерго, где «работают более 3 тыс. человек».

«В прошлом году филиалами собрано 112 тыс. тонн зерна, что на треть превысило уровень 2021 года. При этом средняя урожайность зерновых и зернобобовых выросла на 23 % до 50 ц/га», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время «удой на одну корову составил 8,2 тыс. кг в год, а в отдельных хозяйствах — достиг 9-10 тыс. кг в год».