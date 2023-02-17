Минчанка обвинила банк в выдаче фальшивых долларов

Опубликовано: 17.02.2023 13:44 , Обновлено: 27.03.2023

Минчанка Ольга утверждает, что в конце декабря 2022 года в одном из белорусских банков ей выдали фальшивые доллары. О ситуации рассказало издание Onliner.

По словам женщины, она пришла в один из банков, чтобы продать доллары. Но все $100 она менять на белорусские не хотела, поэтому получила назад $50 сдачи.

На следующий день ей понадобились еще белорусские, поэтому $50 она отнесла уже в другой банк, рассказала Ольга изданию. Однако вместо денег она увидела сотрудников милиции: купюра оказалась фальшивой.

«Моя первая мысль: «Чего? Какая фальшивка, я ее вчера в банке получила», — утверждает собеседница.

Ольга сообщила, что милиция не заводила на нее дело, и что она проходит как свидетель. Следствие еще идет.

К слову, в милиции ей дали справку, что деньги оказались фальшивыми. Однако, обратившись с ней в банк, чтобы получить настоящие $50, женщина получила отказ.

[info_b]Подробнее читайте по ссылке.[/info_b]