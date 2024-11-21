Минчанам предложили покупать вслепую "потерянные посылки" с Aliexpress. Сколько попросили за штуку?

🎥 Видео

Опубликовано: 21.11.2024 15:44 , Обновлено: 21.11.2024

В одном из магазинов Минска выставили на продажу "потерянные посылки" с китайской торговой площадки Aliexpress. Купить рандомную посылку, так и не дождавшуюся своего заказчика, предлагают "вслепую", то есть покупатель заранее не знает, что именно будет в посылке. Узнали, во сколько обойдётся участие в своеобразной "лотерее" и где именно её искать.

Локацию магазина, где можно попытать удачу, раскрыл один из столичных блогеров, который публикует ролики в TikTok-аккаунте @zatestil. Торговая точка расположена по адресу: улица Малинина 35А.

Как видно по видео, посылки выставлены на продажу не распакованными, в том виде, в котором были высланы получателю. Однако, на видео не видно привычных для международных почтовых отправлений стикеров, которые почтовые операторы (в том числе, Белпочта) приклеивают на конверты и упаковку товаров, приобретённых на электронных торговых площадках. На таких стикерах, как правило, помимо адреса отправителя и получателя указывается также характер почтового вложения с описанием товара (а иногда - ещё и его объявленная ценность).

Автор ролика не уточнил, имеет ли данный магазин какое-либо отношение к национальному почтовому оператору и как в противном случае к владельцу магазина попали все эти “посылки из Китая”. Впрочем, не исключено, что так товар назвали сами покупатели, ведь на информационном плакате, который мелькает на кадрах видео, товар позиционируется как Mystery Box, то есть как “секретная коробка”, а о посылках там ничего не говорится.

Покупателям разрешается изучать упаковку, потрогать, прощупать посылку, но открывать её запрещено. То есть узнать, что скрывается внутри, можно только после оплаты товара. Каждая посылка, независимо от размера (и содержимого) стоит 10 рублей .

Автор ролика на пробу приобрел 3 “секретных упаковки”, две из которых однозначно “отбили” свою цену: в одной оказался мультимедийный кабель, стоимость которого на той же китайской торговой площадке стартует от 79 рублей, во второй - держатель для телефона на велосипед за 40 рублей. В третей посылке оказался отрез ткани, похожей на спанбонд, который, по словам автора, также “в хозяйстве пригодится”.

Впрочем, у зрителей возникло немало вопросов: от реальной стоимости китайских товаров, до того, почему посылки, не затребованные покупателями, не были возвращены почтой продавцу. А некоторые и вовсе посчитали участие в подобного рода лотереях “нерациональным”