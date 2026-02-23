В Минске откроют новый гипердискаунтер. На какие зарплаты набирают сотрудников

Опубликовано: 23.02.2026 16:33 , Обновлено: 23.02.2026

В Минске в торговом центре Diamond City на кольцевой планируют открыть еще один гипердискаунтер известной белорусам торговой сети «Маяк». Магазины поменьше под этим названием уже давно открываются один за одним по всей стране.

На данный момент «Маяк» насчитывает более 160 магазинов, которые позиционирует себя как дискаунтеры с низкими ценами, но при достаточно широком ассортиментом товаров.

Магазины, на самом деле, обрели популярность, особенно среди жителей небольших городов. В отличие от конкурентов с российскими корнями, в “Маяках” широко представлена проверенная и качественная продукция белорусских производителей. Цены же в дискаунтерах этой сети, хоть и не всегда и не на все, часто ощутимо ниже, чем у конкурентов.

Владеет же сетью компания ЗАО «Доброном», известная также по торговым сетям «Копеечка» и собственно сам «Доброном».

Как [link href=“https://blizko.by/notes/v-minskom-tts-gde-nedavno-zakrylsya-gipermarket-otkroetsya-giperdiskaunter-vot-kakoy-i-vot-kogda_vg” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] рассказали [/link] журналисты Blizko.by, на порталах по поиску работы уже появились вакансии в новом дискаунтере, где в связи с открытием нового магазина ищут полный спектр сотрудников.

Новому гипердискаунтеру требуются грузчики на зарплату от 2 500 до 2 900 рублей до вычета налогов, товароведы с зарплатой от 2 600 до 3 000 рублей до вычета налогов. Естественно, ищут в новый гипер и:

контролеров-кассиров (от 2 200 до 2 500 рублей до вычета налогов);

специалистов по мерчандайзингу (от 2 500 до 2 900 рублей до вычета налогов);

администратора торгового зала (от 2 500 до 2 900 рублей до вычета налогов).

Как выяснил портал Blizko.by, открытие нового магазина ориентировочно состоится в мае 2026 года.

Ранее в торговом центре Diamond City работал гипер “Гиппо”, однако он закрылся без объяснения причин. Также в этом торговом центре уже работают дискаунтеры “Спутник”, бывший “Светофор”, и FixPrice.