Миллениал, который превратил 6000 долларов в 30 000 благодаря криптовалюте, поделился секретом успеха

Опубликовано: 12.04.2024 09:42 , Обновлено: 12.04.2024

Молодой британец поделился лучшими инвестиционными стратегиями, которые использовал с тех пор, как начал инвестировать в криптовалюту. О секретах его успеха рассказало издание Business Insider.

Услышав о криптовалюте ещё в 2012 году, британец предпринял неудачную попытку заняться майнингом биткойнов, после чего, в 2017 году, начал инвестировать в криптотокены, рассказал он изданию Business Insider.

«Я действительно заинтересовался Ripple и решил инвестировать. Затем я купил Stellar , биткойны и Ethereum” — сказал Билл, личность которого не разглашается из-за его страха перед профессиональными последствиями.

По его словам, большая часть его инвестиционной прибыли пришла именно от Ripple и Stellar. В период с декабря 2020 года по апрель 2021 года, когда цены обоих токенов были близки к недавним пикам — около $1,60 и $0,54 соответственно, он начал обналичивать их. Согласно документам, просмотренным Business Insider, Билл продал Ripple и Stellar примерно на 30 000 долларов. По его оценкам, он инвестировал от 6000 до 7000 долларов в эти токены и что его средняя прибыль от продаж составила более 300%.

После этого британец смог приобрести себе квартиру за 350 000 долларов в Лондоне.

По словам Билла, его стратегией криптоинвестирования стала покупка токенов, в которые он верил. Как правило, это были служебные токены, такие как Ripple и Ethereum, которые создаются, а не добываются и обеспечивают доступ к услугам или продуктам в экосистеме блокчейна. Они отличаются от токенов безопасности, которые эффективно функционируют как инвестиционные активы, такие как акции.

[info_b]Блокчейн (blockchain) —технология шифрования и хранения данных (реестра), которые распределены по множеству компьютеров, объединенных в общую сеть. Блокчейн — это цифровая база данных информации, которая отражает все совершенные транзакции.[/info_b]

Британец пытался инвестировать, когда цены на криптотокены снижались, а потом применял подход “усреднения долларовой стоимости” который включал в себя серию инвестиций с течением времени в надежде снизить среднюю стоимость своих инвестиций.

Когда цены выросли до краткосрочного пика — Билл начал продавать свои токены партиями и получил хорошую отдачу от своих инвестиций.

«Я обычно делаю первую продажу, чтобы покрыть свои инвестиции, а затем совершаю еще несколько транзакций, пока полностью не закрою позицию. В основном смотрю на настроения рынка и графики, чтобы определить, на каком этапе цикла мы находимся», — рассказал он Business Insider.

Билл признался, что его стратегия во многом основана на вере в то, что рынки будут расти в долгосрочной перспективе, а токены, в которые он вложился, по его мнению, не потеряют ценность.

Также британец отметил, что не торопится инвестировать больше в рынок криптовалют. По его словам, в период с 2022 года по февраль прошлого года он продал примерно 95% своих инвестиций, хотя реинвестировал около 15 000 долларов выручки.

На данный момент он ждёт падения цен на криптовалюту или появления привлекательной инвестиционной возможности.

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