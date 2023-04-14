МИД поднял цену на апостиль для белорусов за границей. Сколько теперь стоит?
Министерство иностранных дел Беларуси решило увеличить размер консульского сбора за проставление апостиля и легализацию официальных документов за границей. Это предусмотрено постановлением ведомства, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 14 апреля.
Согласно постановлению, для белорусов за границей подорожают следующие административные процедуры:
- легализация официального документа за пределами Беларуси;
- проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Беларуси, при обращении субъекта хозяйствования, находящегося за её пределами.
Таким образом, с 14 апреля стоимость этих административных процедур составит не 35, а 50 евро.
Право проставления апостиля в Беларуси предоставили Национальному центру маркетинга и конъюнктуры цен
Отметим, что с 10 апреля 2023 г. в Беларуси право на оказание услуг по проставлению апостиля на документах, а также консульской легализации документов предоставили ещё одной госструктуре - Национальному центру маркетинга и конъюнктуры цен.
Он выступает в качестве агента МИД и вправе проставлять апостиль на следующие документы:
- свидетельства и справки, выдаваемые органами ЗАГСа и архивами органов ЗАГСа (свидетельство о рождении, справка об отсутствии записи акта о заключении брака и др.);
- выписки из единого государственного банка данных о правонарушениях, выдаваемые органами внутренних дел;
- справки о состоянии здоровья и выписки из медицинских документов, выдаваемые учреждениями здравоохранения;
- выписки из Единого госрегистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), выдаваемые Министерством юстиции;
- иные виды документов, возможность проставления апостиля на которые определяется при рассмотрении документа.