МИД поднял цену на апостиль для белорусов за границей. Сколько теперь стоит?

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Опубликовано: 14.04.2023 09:04 , Обновлено: 14.04.2023

Министерство иностранных дел Беларуси решило увеличить размер консульского сбора за проставление апостиля и легализацию официальных документов за границей. Это предусмотрено постановлением ведомства, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 14 апреля.

Согласно постановлению, для белорусов за границей подорожают следующие административные процедуры:

легализация официального документа за пределами Беларуси;

проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Беларуси, при обращении субъекта хозяйствования, находящегося за её пределами.

Таким образом, с 14 апреля стоимость этих административных процедур составит не 35, а 50 евро.

Право проставления апостиля в Беларуси предоставили Национальному центру маркетинга и конъюнктуры цен

Отметим, что с 10 апреля 2023 г. в Беларуси право на оказание услуг по проставлению апостиля на документах, а также консульской легализации документов предоставили ещё одной госструктуре - Национальному центру маркетинга и конъюнктуры цен.

Он выступает в качестве агента МИД и вправе проставлять апостиль на следующие документы: