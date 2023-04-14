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МИД поднял цену на апостиль для белорусов за границей. Сколько теперь стоит?

МИД поднял цену на апостиль для белорусов за границей. Сколько теперь стоит?
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💼 Официально

Министерство иностранных дел Беларуси решило увеличить размер консульского сбора за проставление апостиля и легализацию официальных документов за границей. Это предусмотрено постановлением ведомства, которое было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 14 апреля.

Согласно постановлению, для белорусов за границей подорожают следующие административные процедуры:

  • легализация официального документа за пределами Беларуси;
  • проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Беларуси, при обращении субъекта хозяйствования, находящегося за её пределами.

Таким образом, с 14 апреля стоимость этих административных процедур составит не 35, а 50 евро.

Право проставления апостиля в Беларуси предоставили Национальному центру маркетинга и конъюнктуры цен

Отметим, что с 10 апреля 2023 г. в Беларуси право на оказание услуг по проставлению апостиля на документах, а также консульской легализации документов предоставили ещё одной госструктуре - Национальному центру маркетинга и конъюнктуры цен.

Он выступает в качестве агента МИД и вправе проставлять апостиль на следующие документы:

  • свидетельства и справки, выдаваемые органами ЗАГСа и архивами органов ЗАГСа (свидетельство о рождении, справка об отсутствии записи акта о заключении брака и др.);
  • выписки из единого государственного банка данных о правонарушениях, выдаваемые органами внутренних дел;
  • справки о состоянии здоровья и выписки из медицинских документов, выдаваемые учреждениями здравоохранения;
  • выписки из Единого госрегистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), выдаваемые Министерством юстиции;
  • иные виды документов, возможность проставления апостиля на которые определяется при рассмотрении документа.
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