МИД отреагировал на "негуманное" блокирование Visa белорусских карт в Европе

Опубликовано: 21.03.2026 09:20 , Обновлено: 21.03.2026

Белорусское министерство иностранных дел (МИД) выступило с комментарием по поводу блокировки банковских карт Visa белорусских Альфа-банка и "Белгазпромбанка" в Европе. Ведомство высказало свое недовольство и "особую озабоченность".

Временный поверенный в делах Беларуси при ЕС Сергей Панасюк назвал полный запрет на проведение платежей и обслуживание в Европе карт “типичным примером феномена overcompliance” (избыточного применения санкций).

Белорусский дипломат заявил, что настаивает на незаконности таких ограничений, так как они не утверждены Совбезом ООН. Также Панасюк назвал санкции ЕС “запутанными” и “непрозрачными”.

“Избыточное применение санкций вызывает особую озабоченность, поскольку на практике не работают, в частности, гуманитарные изъятия и санкции становятся просто негуманным неизбирательным карательным инструментом Брюсселя в отношении неугодных стран”, - пожаловался белорусский дипломат, обвинив страны Евросоюза в нарушении “элементарных прав” белорусов.

“Эти незаконные меры бьют по простым гражданам, нарушая их элементарные права и не только на использование банковских карт, но и на такие базовые вещи, как право на труд, свободу передвижения, обеспечение продуктами питания и лекарствами, оказание медицинской помощи, а в некоторых вопиющих зафиксированных случаях – право на жизнь”, - заявил чиновник.

Напомним, что международная система Visa запретила работу карт двух белорусских банков (Альфа-Банк и Белгазпромбанк). Карты других белорусских банков в Европе работают. Также в ЕС работт карты MasterCard этих банков. В Альфа-Банке сообщили, что в полученном уведомлении Visa сослалась на международные санкции в отношении банка.

Белгазпромбанк в феврале 2025 года попал под ограничения ЕС из-за использования российского аналога SWIFT (СПФС). Альфа-Банк попал под европейские ограничения с декабря 2025 года.

До конца 2025 года оба белорусских банка сохраняли возможность проводить платежи через западные системы. Однако вступивший в силу в декабре 2025 года 19-й пакет санкций ЕС стал переломным, так как ввёл полный запрет на транзакции для этих банков, что и привело к отключению их карт Visa в Европе в марте 2026 года.