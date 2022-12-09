Мэр Минска приказал заняться «прослойкой» минчан, которые годами не работают

Опубликовано: 09.12.2022 09:39 , Обновлено: 09.12.2022

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев на заседании заявил, что нужно заняться теми минчанами, которые «годами не работают», но «получают блага».

По его словам, в столице открыты более 25 тыс. вакансий, но некоторые неработающие минчане «не спешат» устроиться на работа.

«Есть прослойка граждан, которые годами не работают, но при этом получают те же блага, что и все остальные. Этому надо уделить самое особое внимание», — заявил Кухарев.

Кроме того, он сообщил о необходимости «пересмотреть деятельность районных комиссий по координации работы по содействию занятости населения»:

«Они должны работать с людьми, а не для отчетности», — подчеркнул мэр.

В свою очередь заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич добавила, что нужно «дойти до каждого» длительно неработающего жители столицы.

Ранее Телеграф писал, что с 1 декабря белорусам нужно платить за то, чтобы проверить, если ли он в базе так называемых «тунеядцев» (граждан, не занятых в экономике). Для этого понадобиться электронная цифровая печать, либо ID-карта.

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