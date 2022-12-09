Мэр Минска приказал заняться «прослойкой» минчан, которые годами не работают
Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев на заседании заявил, что нужно заняться теми минчанами, которые «годами не работают», но «получают блага».
По его словам, в столице открыты более 25 тыс. вакансий, но некоторые неработающие минчане «не спешат» устроиться на работа.
«Есть прослойка граждан, которые годами не работают, но при этом получают те же блага, что и все остальные. Этому надо уделить самое особое внимание», — заявил Кухарев.
Кроме того, он сообщил о необходимости «пересмотреть деятельность районных комиссий по координации работы по содействию занятости населения»:
«Они должны работать с людьми, а не для отчетности», — подчеркнул мэр.
В свою очередь заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич добавила, что нужно «дойти до каждого» длительно неработающего жители столицы.
Ранее Телеграф писал, что с 1 декабря белорусам нужно платить за то, чтобы проверить, если ли он в базе так называемых «тунеядцев» (граждан, не занятых в экономике). Для этого понадобиться электронная цифровая печать, либо ID-карта.