МАРТ запретил белорусским пиццериям требовать минимальный заказ

Опубликовано: 19.03.2026 19:42 , Обновлено: 19.03.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обязало ряд белорусских сетевых пиццерий отказаться от популярного требования. Из-за него, считают чиновники, клиентам приходилось тратить больше денег.

В МАРТ сообщили, что все началось с жалоб на ООО «Доминос пицца» (Domino’s Pizza), которая установила минимальную сумму заказа на доставку. В дневное время это было от 30,99 руб., в ночное время – 34,99 руб. Если же сумма была меньше, то заказ на доставку не принимался.

«Ограничение по сумме покупки, устанавливаемое продавцом, противоречит нормам законодательства о защите прав потребителей и ограничивает право потребителя на свободный выбор товара: понуждает потребителя к заказу иных товаров, которые он не планировал приобрести», — заявили в МАРТ и предписали пиццерии убрать такое требование.

Но на этом чиновники не остановились и проверили другие сети. В итоге аналогичные предписания были отправлены в такие пиццерии: