МАРТ закрыл Green из-за 200 просроченных продуктов

Опубликовано: 02.04.2026 08:41 , Обновлено: 02.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) распорядилось закрыть продуктовый магазин торговой сети Green в Гомеле. Все из-за просроченных продуктов.

Контроллеры нагрянули в супермаркет по адресу ул. Мазурова, 1, в Гомеле. Там они нашли более 200 товаров (конфеты и мучные кондитерские изделия, колбасные изделия, чипсы и приправы, семечки, косметическая продукция и др.) с истекшими сроками годности на сумму свыше 800 рублей.

«Примечательно, что на некоторые товары, например, на пшеничную муку, сроки годности истекли еще в июне и сентябре прошлого года!» — заявили в МАРТ.

В ведомстве рассказали, что проверка не была внезапной, а администрацию магазина уведомили еще за месяц. Но это не помогло.

«Решением МАРТ работа торгового объекта приостановлена с 2 апреля (до устранения нарушений)», — сообщили в министерстве.

Ранее с подобными проверками контроллеры МАРТ пришли в магазины другой торговой сети «Белмаркерт». Там тоже нашли просрочку и закрыли пару торговых объектов.