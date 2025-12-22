МАРТ вынес предупреждения Wildberries и Ozon из-за итальянских макарон

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Опубликовано: 22.12.2025 20:35 , Обновлено: 22.12.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обвинило в нарушениях популярные в Беларуси российские маркетплейсы Wildberries и Ozon. Речь идёт о продаже запрещённых товаров, а именно макаронных изделий.

В МАРТ заявили, что обнаруженные на площадках продукты запрещены для ввоза и реализации на территории Беларуси.

В связи с этим министерство направило маркетплейсам предписания об устранении нарушений. Также Wildberries и Ozon получили предупреждения о прекращении распространения недостоверной рекламы товаров, запрещённых в Беларуси.









В МАРТ напомнили, что Совет министров Беларуси запретил ввоз итальянских макарон в страну своим постановлением от 6 декабря 2021 года №700.

Всё, действительно, началось в декабре 2021 года, когда правительство объявило, что с 1 января в Беларуси вводятся контрсанкции против “недружественных стран” сроком на шесть месяцев. Соответствующие меры были утверждены постановлением правительства от 6 декабря 2021 г. № 700. Чиновники запретили ввозить в страну мясо, колбасные изделия, жиры, фрукты и орехи из государств, которые ранее ввели санкции против официального Минска.

Однако перечень санкционных товаров, запрещённых для ввоза в Беларусь, не является постоянным. Власти вносят в него те или иные изменения по мере необходимости. Так, Совмин Беларуси исключил в апреле 2022 года некоторые продукты из запретного списка.