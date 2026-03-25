МАРТ раскрыл главный нюанс обновленного льготного кредита «На родныя тавары»

Опубликовано: 25.03.2026 19:16 , Обновлено: 25.03.2026

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) прокомментировали постановление Совета Министров № 992, которое полностью поменяло механизм формирования списка производителей, имеющих право продавать свою продукцию под льготные 4% годовых в рамках кредитной госпрограммы «На родныя тавары».

В МАРТ уточнили, что для подтверждения права на льготный кредит производитель будет обязан предоставлять магазинам заверенную копию сертификата собственного производства. А уже магазин будет указывать номер сертификата в расчетных документах либо передавать его копию покупателю, чтобы тот предоставил в «Беларусбанк».

Напомним, что новое постановление отменило госперечень организаций-производителей, товары которых подходят для льготного кредита. Теперь участвовать в госпрограмме вообще любые производители, но если смогут получить сертификат продукции собственного производства, выданный БелГПП (Белорусской торгово-промышленной палатой).

«Ранее в перечне программы находилось более 400 производителей, при этом в Реестре получателей сертификатов продукции (работ/услуг) собственного производства БелГПП значится более 1000 предприятий», — похвалились в МАРТ.

Но есть нюанс: кредит выдается по 35 определенным группам товаров. Не факт, что сертификат получили только производители соответствующих категорий.

Изменения, кстати, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования. Пока постановление на Национальном правовом портале не появилось.