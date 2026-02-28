МАРТ проверил заправки и пообещал рейды по цветочным магазинам. Где "узкий ассортимент товаров с госсимволикой"?

Опубликовано: 28.02.2026 15:52 , Обновлено: 28.02.2026

Сотрудники министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проехались с проверками по автозаправочным станциям по всей стране, после чего утверждают о проблемах более чем у половины АЗС. В ведомстве также анонсировали рейды по цветочным магазинам в преддверии 8 Марта и открыли "горячие линии" для жалоб на рост цен.

Согласно сообщению МАРТ, рейды контролёров ведомств охватили 105 автозаправочных станций. Но основное внимание чиновников привлекли не сами заправки, а скорее 104 торговых объекта, а также 57 точек общественного питания на АЗС. В МАРТ отчитались, что нарушения выявили в каждом втором объекте.

Например, в сети АЗС “ЛУКОЙЛ” чиновники МАРТ пожаловались на “узкий ассортимент товаров с государственной символикой”. При этом визуального выделения такой продукции тоже не было, заявили в ведомстве.

Но в основном контролёры искали другие проблемы. “Среди наиболее частых нарушений – несоблюдение обязательного перечня товаров”, – заявили в министерстве.

В Могилевской области проверяющие обнаружили и запретили продажу просроченных товаров в четырех торговых объектах на АЗС. Общая сумма выявленной там “просрочки” составила порядка 130 рублей. В Гомельской области чиновники смогли обнаружить, как заявили в МАРТ, В пяти объектах 10 видов товаров с истекшим сроком годности на общую сумму всего 49,5 рубля.

Контроллеры МАРТ также выявили такие нарушения:

открытую выкладку табачных изделий;

отсутствие информации о запрете продажи несовершеннолетним алкоголя, табака, зажигалок и т.д.;

отсутствие ценников;

отсутствие в доступном месте книги замечаний и предложений.

МАРТ взялся за цветочный бизнес

Тем временем в ведомстве анонсировали новую проверку. С 2 по 6 марта чиновники снова переоденутся в контролеров, чтобы совместно с некими “заинтересованными службами” начать рейды, приуроченные к международному женскому дню.

Главной целью проверок МАРТ назвали целью недопущения “спекулятивного роста цен”, для чего там организовали ещё и “горячую” телефонную линию для граждан:

Брестская область: 8-0162-40-71-76

Витебская область: 8-0212-63-95-22

Гомельская область: 8-0232-53-70-31

Гродненская область: 8-0152-68-49-77

Минская область: 8-017-325-39-68

Могилевская область: 8-0222-74-57-66

г. Минск: 8-017-379 23 80

Время работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00, с перерывом 13:00-14:00.

В МАРТ обратили внимание на важную деталь: сообщения, поступившие на телефонную линию, регистрации в канцелярии не подлежат. Ответы на них направляться не будут, и требования Закона об обращениях граждан и юридических лиц на них не распространяются. Проще говоря, это способ быстро сообщить о проблеме, но официального ответа ждать не стоит.