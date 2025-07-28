МАРТ проверил магазины "ГИППО". В каком нашли "просрочку"?

Опубликовано: 28.07.2025 18:13 , Обновлено: 28.07.2025

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 28 июля заявили, что в результате проверки магазинов торговой сети "Гиппо" обнаружили нарушения.

Как утверждают в МАРТ, товары с истекшим сроком годности — колбасные изделия, кондитерские изделия, зелень, петрушка — нашли в объекте в агрогородке Сеница. Специалисты сообщили, что вынесли “предписание о приостановке реализации таких товаров” и пообещали привлечь юридическое лицо к административной ответственности.

“Кроме того установлены факты невыполнения обязательного перечня товаров и т.д. Направлены рекомендации по устранению выявленных в ходе мониторинга нарушений”, — добавили в министерстве.

Там также отметили, что провели проверки после обращения белорусов в проект “Народный контроль”. Также, по данным МАРТ, покупатели оценили состояние, в том числе, магазинов:

“Евроопт/Хит/Грошык”;

“Доброном/Маяк/Копеечка”;

“Санта”;

“Соседи/Чистые родники/Наваколле”.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси отчиталось о результатах выборочной проверки ООО «Табак-Инвест», которое владеет сетью «Корона» и загородным комплексом «Робинсон Клуб». Нарушения законодательства контролеры нашли, как утверждают, везде.

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