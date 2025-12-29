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МАРТ продлил социальные скидки для белорусов в продуктовых магазинах. Какая экономия в год?

МАРТ продлил социальные скидки для белорусов в продуктовых магазинах. Какая экономия в год?
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что продлило соглашение с торговыми сетями о социальных скидках на продукты для "уязвимых категорий" белорусов. Оно будет действовать до первой половины 2026 года.

[inf]Напомним, изначально соглашение о социальных скидках в торговле заключили в январе 2022 года, постоянно его продлевая.[/inf]

В МАРТ напомнили, что скидки по картам до 10% распространяются на 29 групп продуктов. Среди них:

  • хлеб,
  • мука,
  • овсяные хлопья,
  • перловая крупа,
  • макароны,
  • говядина, свинина,
  • тушки кур и цыплят,
  • молоко, кефир,
  • сметана, творог,
  • яйца,
  • некоторые овощи и др.

«Соглашение действует уже на протяжении четырех лет, это будет пятый год. Мы продлили его не на квартал, а сразу на полгода вперед. Люди видят стабильность развития государства, понимают, что в течение полугода никаких шоков не ожидается», — заявил глава министерства Артур Карпович.

По его словам, с начала действия программы выдали порядка 2,5 млн карт, а сумма сэкономленных средств по социальным скидкам превысила 150 млн рублей.

«Все это — реальная поддержка социально уязвимых слоев населения, которые активно пользуются этой возможностью», — заявил министр.

Таким образом, получается, что за время действия программы в среднем по одной карте экономия составила порядка 15 рублей в год. На самом деле, это усреднённое число. Так как карты выдавались постепенно, среднее число действующих карт за 4 года, скорее всего, меньше 2,5 млн, тогда средняя скидка на одну карту в год будет больше 15 Br. Но точных данных по динамике выдачи в МАРТ не предоставили.

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