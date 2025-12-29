МАРТ продлил социальные скидки для белорусов в продуктовых магазинах. Какая экономия в год?

Опубликовано: 29.12.2025 19:28 , Обновлено: 29.12.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило, что продлило соглашение с торговыми сетями о социальных скидках на продукты для "уязвимых категорий" белорусов. Оно будет действовать до первой половины 2026 года.

[inf]Напомним, изначально соглашение о социальных скидках в торговле заключили в январе 2022 года, постоянно его продлевая.[/inf]

В МАРТ напомнили, что скидки по картам до 10% распространяются на 29 групп продуктов. Среди них:

хлеб,

мука,

овсяные хлопья,

перловая крупа,

макароны,

говядина, свинина,

тушки кур и цыплят,

молоко, кефир,

сметана, творог,

яйца,

некоторые овощи и др.

«Соглашение действует уже на протяжении четырех лет, это будет пятый год. Мы продлили его не на квартал, а сразу на полгода вперед. Люди видят стабильность развития государства, понимают, что в течение полугода никаких шоков не ожидается», — заявил глава министерства Артур Карпович.

По его словам, с начала действия программы выдали порядка 2,5 млн карт, а сумма сэкономленных средств по социальным скидкам превысила 150 млн рублей.

«Все это — реальная поддержка социально уязвимых слоев населения, которые активно пользуются этой возможностью», — заявил министр.

Таким образом, получается, что за время действия программы в среднем по одной карте экономия составила порядка 15 рублей в год. На самом деле, это усреднённое число. Так как карты выдавались постепенно, среднее число действующих карт за 4 года, скорее всего, меньше 2,5 млн, тогда средняя скидка на одну карту в год будет больше 15 Br. Но точных данных по динамике выдачи в МАРТ не предоставили.