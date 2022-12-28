МАРТ продлил социальную скидку на продукты для белорусов в 2023 году

Опубликовано: 28.12.2022 16:12 , Обновлено: 05.07.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ )28 декабря сообщили, что магазины продолжат предоставлять скидку в 10% на социально значимые товары (СЗТ) «социально уязвимым категориям» белорусов.

МАРТ подписало с торговыми сетями соответствующие соглашение, пишет госагентсво БелТА.

Как рассказал глава ведомства Алексей Богданов, все «единогласно пришли к мнению, что необходимо эту популярную акцию продлить» и что не было тех, кто отказался.

«Дальше в зависимости от развития ситуации будем принимать решение о какой-то возможной трансформации, но скидки однозначно останутся», — добавил он.

Напомним, в начале 2022 года в МАРТ сообщили, что 16 торговых сетей подписали соглашение о скидках на социально значимые товары для некоторых белорусов. Причиной там назвали «рост мировых цен на продовольствие сохраняется на высоком уровне», что «оказывает влияние на рост цен в Беларуси».

В «социально уязвимую категорию населения», которым положена 10% скидка входят пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные слои населения (кто получает ежемесячное социальное пособие).

При этом есть одна особенность : ежемесячная сумма покупок в конкретной торговой сети с предоставлением скидок не может превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сейчас эта сумма составляет 339,83 бел. руб.

Кроме того, торговые сети могут уменьшить размер скидки на величину, которая необходима для того, чтобы розничная цена на товар с учетом скидки не была ниже цены приобретения товара у поставщика (отпускная цена и НДС, цена оптового звена и НДС).

Подробнее, какие продукты входят в список СЗТ, и другие нюансы можно почитать по ссылке.