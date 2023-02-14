МАРТ призвал белорусов производить серпы и бутыли
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовало два списка товаров, производство которых предложило наладить в Беларуси в 2023 году.
Один перечень тех товаров, которые в стране производят, но в недостаточном количестве или неподходящее по разным параметрам и свойствам.
Во втором перечислены те вещи или продукты, которые вообще не делают в стране. В 2023 году в него добавили четыре новых позиции (всего их 223), пишет Office Life.
Это:
- жевательные конфеты («Бешеная пчелка», Bonny-Fruit, «Фрутелла», «Мамба»);
- мягкая карамель («Стакан молока», Toffee Cream, «Сливки-ленивки»);
- сухие смешанных рассыпчатых бульонах-приправах в больших упаковках многократного использования;
- шоколадные фигурки в виде зверушек, сердечек, а также «новогодней и пасхальной тематики».
К слову, в этом списке также остались ноутбуки, несмотря на то, что в прошлом году белорусский «Горизонт» объявил о собственном их производстве.
Также в перечне есть такие интересные товары, как:
- серпы;
- бутыли стеклянные;
- крючки для вязания;
- душевые лейки;
- детские электронные качели;
- сумки-тележки;
- электропылесосы;
- наждачная бумага.
Полностью со списками можно ознакомиться по ссылке.