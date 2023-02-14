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МАРТ призвал белорусов производить серпы и бутыли

МАРТ призвал белорусов производить серпы и бутыли
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовало два списка товаров, производство которых предложило наладить в Беларуси в 2023 году.

Один перечень тех товаров, которые в стране производят, но в недостаточном количестве или неподходящее по разным параметрам и свойствам.

Во втором перечислены те вещи или продукты, которые вообще не делают в стране. В 2023 году в него добавили четыре новых позиции (всего их 223), пишет Office Life.

Это:

  • жевательные конфеты («Бешеная пчелка», Bonny-Fruit, «Фрутелла», «Мамба»);
  • мягкая карамель («Стакан молока», Toffee Cream, «Сливки-ленивки»);
  • сухие смешанных рассыпчатых бульонах-приправах в больших упаковках многократного использования;
  • шоколадные фигурки в виде зверушек, сердечек, а также «новогодней и пасхальной тематики».

К слову, в этом списке также остались ноутбуки, несмотря на то, что в прошлом году белорусский «Горизонт» объявил о собственном их производстве.

Также в перечне есть такие интересные товары, как:

  • серпы;
  • бутыли стеклянные;
  • крючки для вязания;
  •  душевые лейки;
  • детские электронные качели;
  • сумки-тележки;
  • электропылесосы;
  • наждачная бумага.

Полностью со списками можно ознакомиться по ссылке.

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