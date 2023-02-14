МАРТ призвал белорусов производить серпы и бутыли

Опубликовано: 14.02.2023 10:39 , Обновлено: 14.02.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовало два списка товаров, производство которых предложило наладить в Беларуси в 2023 году.

Один перечень тех товаров, которые в стране производят, но в недостаточном количестве или неподходящее по разным параметрам и свойствам.

Во втором перечислены те вещи или продукты, которые вообще не делают в стране. В 2023 году в него добавили четыре новых позиции (всего их 223), пишет Office Life.

Это:

жевательные конфеты («Бешеная пчелка», Bonny-Fruit, «Фрутелла», «Мамба»);

мягкая карамель («Стакан молока», Toffee Cream, «Сливки-ленивки»);

сухие смешанных рассыпчатых бульонах-приправах в больших упаковках многократного использования;

шоколадные фигурки в виде зверушек, сердечек, а также «новогодней и пасхальной тематики».

К слову, в этом списке также остались ноутбуки, несмотря на то, что в прошлом году белорусский «Горизонт» объявил о собственном их производстве.

Также в перечне есть такие интересные товары, как:

серпы;

бутыли стеклянные;

крючки для вязания;

душевые лейки;

детские электронные качели;

сумки-тележки;

электропылесосы;

наждачная бумага.

Полностью со списками можно ознакомиться по ссылке.