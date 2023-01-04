МАРТ предложило усилить в Беларуси контроль за варкой самогона

Опубликовано: 04.01.2023 16:16 , Обновлено: 04.01.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло на общественное обсуждение проект, в котором прописаны новые требования к тем, кто собирается начать производить и продавать самогон.

В частности, это касается юридических лиц. Согласно документу (если его примут), когда компания захочет производить самогон и получить на это разрешение, ей нужно будет сообщить властям:

С другими нюансами можно ознакомиться по ссылке.

Кстати, в обсуждении может принять участие любой желающий. Для этого нужно зайти на Правовой форум Беларуси.

Отметим, что в Беларуси далеко не все имеют право производить самогон и другие оригинальные алкогольные напитки. Это разрешено предприятиям, 14 производителям (например, этнографическому музею «Дудутки» и национальному парку «Беловежская пуща»). А также частным компаниям, которые занимаются деятельностью, направленной на воссоздание полноты белорусских национальных традиций. Но и там есть ряд нюансов.

Как пишут на сайте гостелеканалов БТ, сейчас в списке тех, кому можно гнать самогон, всего 23 компании.