МАРТ поднял цены на железнодорожные билеты в Беларуси

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Опубликовано: 07.05.2026 08:43 , Обновлено: 07.05.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси изменило предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом городских линий, региональных линий эконом-класса, региональных линий бизнес-класса. Некоторые тарифы подорожали сразу на 27%.

Согласно ведомственному постановлению №28 от 25 апреля 2026 года, опубликованному 7 мая на Национальном правовом интернет-портале, были скорректированы тарифы на услуги транспортных терминалов, как железнодорожных, так и автомобильных, например, за оформление и бронирование билетов.

Но главное - это сами тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузового багажа железнодорожным транспортом. Как следует из нового документа, некоторые позиции в этом списке подорожали сразу на 27% .

Так, если раньше минимальная стоимость перевозки пассажиров в пределах одного тарифного пояса составляла 2 рубля, теперь она вырастет до 2,54 рубля. Максимальный тариф по маршрутам, охватывающим сразу четыре тарифных пояса, в процентном соотношении вырос так же - с 5,1 рубля до 6,48 рубля.

Тариф на перевозки пассажиров на региональных линиях экономкласса подняли на 11 копеек за одну зону проезда - до 52 копейки за зону. Одновременно с этим подрос и тариф за километраж: +1,1 копейки - до 5,2 копейки за километр.

Диапазон тарифов на перевозки региональными линиями бизнес-класса подняли следующим образом: от 5,12 рубля (было 4,42 рубля) до 168,28 рубля (было 145,07 рубля), в зависимости от класса и типа поезда и расстояния маршрута.

[inf]Подробнее с новыми тарифами можно ознакомиться по ссылке на Национальном правовом интернет-портале.[/inf]