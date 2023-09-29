МАРТ поднял цены на сжиженный газ в Беларуси. Но есть нюанс

Опубликовано: 29.09.2023 12:56 , Обновлено: 29.09.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси 29 сентября объявило о повышении цен на сжиженный газ. Коснётся повышение лишь заправки малолитражных баллонов.

Изменение цен на сжиженный газ прописано в постановлении, принятом МАРТ 20 сентября 2023 года. В ведомстве пояснили, что после официального опубликования документа на Национальном правовом интернет-портале вырастет цена за 1 кг сжиженного газа, отпускаемого для заправки газовых баллонов следующего объема:

1 л (0,4 кг),

5 л (2,0 кг),

12 л (5,0 кг),

27 л (11,4 кг).

Цены на сжиженный газ в баллонах объемом 50 литров (21 кг), которые чаще всего используют белорусы, в том числе проживающие в частных домах, в сельской местности, останутся неизменными.

В МАРТ подчеркнули, что цена на газ в малолитражных баллонах вырастет “незначительно”, а само повышение “осуществлено в пределах, не превышающих прогнозных параметров инфляции на 2023 год”. Повышение цены аргументировали “необходимостью компенсации соответствующих затрат газоснабжающих организаций”.

Напомним, тариф на сжиженный газ в баллонах весом 21 кг в Беларуси в последний раз повышали в январе этого года. С тех пор действуют следующие цены и нормы:

цена за 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) - 1,05 рубля, то есть 22,05 рубля за баллон;

цена за 1 кг газа в баллонах весом 21 кг свыше нормы потребления - 2,6401 рубля, то есть 55,4 рубля за баллон.

Цена на газ в малолитражных баллонах в начале года была установлена на уровне 1,43 рубля за 1 кг.