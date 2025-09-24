МАРТ ответил на просьбы депутатов и бизнеса постановлением

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Опубликовано: 24.09.2025 13:30 , Обновлено: 24.09.2025

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что решили отреагировать на "значительное количество обращений от юридических лиц, депутатского корпуса".

Речь идёт о корректировке перечня оснований для исключения из списков “недобросовестных поставщиков”.

Постановление МАРТ №61 было подписано 18 сентября 2025 года и предусматривает “дополнение перечня оснований для досрочного исключения из списка «недобросовестных» поставщиков (подрядчиков, исполнителей)”.

В министерстве пообещали, что теперь также будут решать о досрочном исключении из списков в случае поступления соответствующего заявления от бизнеса, признанного недобросовестным в период с 16 августа 2024 гола по 31 декабря 2025 года. При условии, что бизнес признали недобросовестным за уклонение от заключения договора “в связи с первичным непредоставлением в течение календарного года заявления об аффилированности/неаффилированности с участниками процедуры государственной закупки”.

[inf]Постановление начнет действовать с 25 сентября 2025 года. Ознакомиться с постановлением можно по [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3961&p0=W22543847” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link] на Национальном правовом портале Беларуси. [/inf]