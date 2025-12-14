МАРТ оштрафовал "Светофор", "Доброцен" и другие сети за просрочку

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Опубликовано: 14.12.2025 09:29 , Обновлено: 14.12.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси сообщило, что приостановило деятельность ряда магазинов. Некоторые были ещё и оштрафованы после масштабных проверок, в ходе которых на полках обнаружили просроченные продукты питания и косметику.

Ведомство отчитались, что проверки прошли во всех областях страны, и их результат - систематические нарушения.

Согласно сообщению МАРТ, опубликованному в пятницу в Telegram, в Гомельской области у предприятия “Припятский Альянс” изъяли 25 наименований продовольственных товаров с истекшим сроком годности на сумму свыше 350 рублей. В результате деятельность трех торговых объектов предприятия была приостановлена.

Кроме того, в Минской области в магазинах сетей “Светофор”, “Доброцен”, “Арбуз”, а также у ряда других местных компаний обнаружили более 50 наименований просроченных товаров и продукции ненадлежащего качества на общую сумму свыше 1 000 рублей. Среди изъятого были как колбасные и мясные изделия, так и копченая рыба, кондитерские изделия, китайская лапша, а также духи и тени для век.

В ходе отдельных рейдов в других регионах, например, в новом магазине “Доброцен” в Брестской области изъяли более 28 килограммов просроченной мясной продукции.













Помимо приостановки деятельности, МАРТ оштрафовал ряд компаний. ООО “ЛакомТорг” оштрафовано на сумму более 500 рублей за реализацию просроченных мучных сладостей, пива и других товаров. ООО “ГРИНрозница” заплатит штраф свыше 400 рублей за просроченные кондитерские изделия.

В Могилеве в магазине “Светофор” проверка выявила недовес колбасных и кондитерских изделий при контрольном взвешивании. Ведомство заявило, что “пресечена возможность обмана потребителей”.