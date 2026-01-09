Telegraf.news
ru

МАРТ опубликовал целый список телефонов для жалоб на магазины

МАРТ опубликовал целый список телефонов для жалоб на магазины
Подпишитесь на Телеграф:

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в самый разгар борьбы со снежной стихией, принесённой циклоном "Улли", призвало белорусов жаловаться на ухудшение "торгового обслуживания".

В министерстве не уточнили, что произойдёт после звонков, но пообещали “своевременное реагирование” и устранение неполадок.

  • 8-0162-40 71 76 - Брестская область,
  • 8-0212-63 95 00 - Витебская область,
  • 8-0232-53 70 31 - Гомельская область,
  • 8-0152-68 49 75 - Гродненская область,
  • 8-0222-72 92 62 - Могилевская область,
  • 8-017-270 90 82 - г. Минск, Минская область

Также и Белкоопсоюз организовал свою отдельную прямую линию по телефону: 8 017 311 38 00. Но работать она будет с 09:00 до 17:20, зато в выходные тоже.

Темы: