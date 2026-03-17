МАРТ обязал все продуктовые в Беларуси обязательно продавать ещё один продукт

Опубликовано: 17.03.2026 15:40 , Обновлено: 17.03.2026

На Национальном правовом портале Беларуси опубликовано постановление №17 Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 6 марта, которым расширен перечень товаров, обязательных для продажи в продуктовых магазинах.

Согласно [link href=“https://pravo.by/upload/docs/op/W22644683_1773694800.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] решению [/link] чиновников, в белорусских гастрономах теперь обязательно должно быть рапсовое масло. Если раньше его были обязаны продавать только в крупных торговых точках, то теперь — во всех магазинах площадью от 50 квадратных метров.

Документ вступит в силу через два месяца.

Несмотря на широкую рекламу, рапсовое масло не самое популярное среди белорусов. При равной цене с подсолнечным белорусы чаще выбирают последнее.

Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Короткевич ранее признала, что с его популярностью не всё так гладко: «Уже сейчас мы можем точно утверждать, что в республике растет производство рапсового масла. Оно, возможно, еще не так популярно, как, например, подсолнечное».

Поможет ли новое постановление МАРТ продажам, покажет статистика.