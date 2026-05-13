МАРТ объявил Wildberries, OZON и Белпочту доминантами. Как повлияет на тарифы?

Опубликовано: 13.05.2026 09:09 , Обновлено: 13.05.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси объявило Wildberries и OZON доминантами республиканского уровня среди владельцев интернет-площадок. Такой же статус присвоило ведомство и национальному почтовому оператору - Белпочте, правда, в другой сфере. Узнали, как это может повлиять на их тарифы.

После анализа рынка услуг интернет-площадок и услуг по предоставлению доступа к единой автоматизированной системе учета почтовых отправлений специалисты МАРТ пришли к выводу, что на обоих рынках в Беларуси действуют очевидные доминантные игроки. Их по итогу включили в специальный государственный реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках на республиканском уровне:

ООО «ИМВБРБ» (маркетплейс Wildberries), а также группа лиц в составе ООО «ОЗОН Маркет Бел» и ООО «Интернет Решения» (маркетплейс OZON) признаны доминантами среди владельцев интернет-площадок;

РУП «БЕЛПОЧТА» - доминантом в сфере услуг предоставления доступа к единой автоматизированной системе учета и хранения данных о перемещении регистрируемых почтовых отправлений.

Как пояснили в МАРТ, включение в этот спецреестр предполагает, что тарифы компаний-доминантов должны быть “экономически обоснованы” - для них законодательством установлен особый порядок установления и применения тарифов. Именно МАРТ в Беларуси является главным ведомством, которое регулирует цены и тарифы таких организаций для недопущения их необоснованного роста.