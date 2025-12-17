МАРТ объявил о скидках 10% в ближайшую пятницу на белорусские товары. Узнали, на какие и где

Опубликовано: 17.12.2025 19:54 , Обновлено: 17.12.2025

В Беларуси скоро пройдёт вторая пятница в рамках акции с призывом говорить на белорусском языке и покупать белорусские товары, объявленной Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Ведомство также объявило о скидках, приуроченных к важному мероприятию.

На первую “белорусскую пятницу”, 13 декабря, сотрудники министерства решили поддержать свою же инициативу, придя на работу в одежде и аксессуарах белорусского производства.

«Мы начали с себя, чтобы показать свою поддержку отечественному производителю», — сообщили в министерстве, не уточнив, одежду чьего производства чиновники носят в другие дни.

Однако уже в ближайшую пятницу, 19 декабря, концерн «Беллегпром» — государственное объединение предприятий легкой промышленности — пообещал установить скидки в размере 10% от розничной цены на весь ассортимент своей продукции. Правда, акция будет действовать только в минских торговых центрах «Столица» и «Первый Национальный торговый дом».

В министерстве рассказали, что на скидки попадет продукция белорусских производителией: «Палессе», «Камволь», «Центр Моды», «Оршанский льнокомбинат», «Жлобинская швейная фабрика», «Купалинка» и «Свитанак».

В МАРТ пообещали, что подобные акции будут проводиться еженедельно, но не уточнили, на протяжении какого периода.

Ранее министерство неоднократно заявляло о просто критической необходимости импортозамещения и поддержки локальных производителей.

Ещё весной МАРТ проанализировало причины, по которым за последние 10 лет доля белорусских товаров на внутреннем рынке снизилась на 12,7%. По оценкам ведомства, падение составило 5,9% по продуктам и 13,8% — по непродовольственным товарам.

Но это ещё ничего. Как следует из обоснования проекта постановления об экологическом сборе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси (МинЖКХ), белорусы стали покупать значительно меньше одежды и обуви местного производства.

Если же говорить об обуви, то за последние 10 лет её производство в Беларуси сократилось более чем вдвое – с 14 миллионов пар в 2014 году до 7 миллионов в 2024-м. Доля отечественной обуви на внутреннем рынке рухнула с 72,8% в 2010 году до всего 18,1% по итогам первого полугодия 2025 года.

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