МАРТ обнаружил на белорусских рынках запрещённые Kinder и Nivea

Опубликовано: 10.02.2026 19:19 , Обновлено: 10.02.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило о проверках на 11 рынках по всей стране. В ходе рейдов были проверены более 200 торговых мест.

Результатом проверок стали находки запрещённых постановлением Совмина (Совета Министров) о товарах из «недружественных стран» сладостей и косметики.

Так, на рынке «Брестский» индивидуальные предприниматели продавали запрещённые шоколадные яйца «Kinder Joy», шоколад «Terravita» и «Kinder», произведённые в Польше.

А на Гродненском рынке чиновники обнаружили неназванные запрещённые заграничные кондитерские изделия на сумму свыше 1 тыс. руб.

На минском «Экспобеле» проверяющие нашли пиротехнические изделия, а также запрещённые к продаже заграничные косметические средства и пиво.

На рынке ТД «Ждановичи» чиновники обнаружили сразу 24 наименования запрещённых товаров (косметических средств).

На этом нарушения не закончились. В МАРТ отчитались, что заметили отсутствие цен на товар, продавцов на точках, перечней обязательных товаров и сведений о торговом объекте в Торговом реестре Республики Беларусь.

Всего по результатам проверок чиновники выписали: