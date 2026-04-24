МАРТ наказал десяток белорусских ИП за завышенные цены на выпускные платья

Опубликовано: 24.04.2026 08:00 , Обновлено: 24.04.2026

Проверяющие Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в преддверии школьных выпускных провели рейд по торговым точкам, где можно купить праздничные платья и костюмы. Более чем в десятке случаев проверяющие отметили "интересные" цены на праздничные наряды - и инициировали в отношении отдельных индивидуальных предпринимателей (ИП) административный процесс.

В результате проверки специалисты констатировали очевидные нарушения законодательства о ценах и ценообразовании в 11 случаях - четыре в Гомельской области, по три - в Могилевской и Витебской области и один - в Минской. Предпринимателей обвинили в том, что в цену товара они включили “необоснованно высокие” торговые надбавки: при установленной предельной максимальной надбавке в 65%, в отдельных случаях она была завышена почти в 2 раза - 120%.

В пресс-службе антимонопольного ведомства привели пару конкретных примеров из ассортимента провинившихся ИП, в отношении которых уже инициировали административный процесс:

за костюм женский просили 270 рублей, включив в цену надбавку более чем в 100%,реальная же цена этого костюма не должна была превышать 221,1 рубля;

платье за 200 рублей (надбавка 90,5%) должно было стоит не более 173,25 рубля;

брюки женские за 116 рублей (надбавка 120%) должны были стоит не более 87,45 рубля.

В МАРТ напомнили белорусским предпринимателям в преддверии выпускных вечеров, что в Беларуси платья и костюмы подпадают под государственное регулирование, поэтому торговые надбавки на них строго ограничены государством - от 55% до 65%, в зависимости от категории товара.