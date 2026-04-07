МАРТ наказал брестского производителя томатов, огурцов и перцев за наценки в 290%

Опубликовано: 07.04.2026 11:23 , Обновлено: 07.04.2026

МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли) отчитался о выписанных штрафах производителям томатов, огурцов и перцев в Брестской области.

Контролеры министерства обвинили ОАО «Тепличный комбинат «Берестье» в завышении цены на томаты до 209,9 %, на сладкий перец — до 291,7 % и огурцы — до 7,9 %.

Чиновники рассказали, что сельхозпредприятие подняло отпускную цену на томаты с 3,04 руб./кг до 9,42 руб./кг. Что касается перцев, то цены выросли с 2,17 руб./кг до 8,5 руб./кг, а на огурцы — с 4,78 руб./кг до 5,16 руб./кг.

В МАРТ не пояснили, когда случилось такое повышение, но уточнили, что после получения предписаний предприятие привело цены в соответствие с законодательством. Какими в результате стали цены на овощи, выращенные в теплицах под Брестом, в министерстве антимонопольного регулирования и торговли не уточнили.

Еще в качестве примера МАРТ привел случай с ООО «МРПи» (г. Кобрин), которое повысило цены на куриные яйца до 13 %.

«При этом предприятия не смогли обосновать повышение. Принятая в организациях система учета не позволяла раздельно отслеживать затраты по конкретным видам товаров, а значит, у них отсутствовало право на повышение цен в соответствии с пунктом 3.9 постановления № 713», — пояснили в ведомстве.

Экономический суд Брестской области в итоге все равно наложил штрафы на провинившихся, по мнению МАРТ, производителей: 11 тыс. руб. — на ОАО «ТК «Берестье», 13,5 тыс. руб. — на ООО «МРПи».