Маркевич пообещал поднять среднюю зарплату культработников на 133 рубля в 2023 году

Опубликовано: 06.02.2023 11:59 , Обновлено: 06.02.2023

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич заявил, что в 2023 году ведомство планирует увеличить среднюю зарплату работников культуры до 1100 рублей.

Он сказал в эфире гостелеканала СТВ, что по итогам 2022-го средняя зарплата работников культуры составила 967 рублей.

По словам Маркевича, в 2023-м планируется нарастить ее до 1100 рублей (то есть, на 133 рубля), а к 2025 — поднять до 80% от средней зарплаты по стране.

[info_b] Средняя зарплата в Беларуси (до уплаты налогов) в декабре 2022 года составила 1 915,6 рубля. 80% от нее это почти 1533 рубля. [/info_b]

Он также заявил, что Минкульт «постарался найти те возможные рычаги», чтобы «несколько увеличить» оплату труда у сотрудников отрасли.