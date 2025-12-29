Маркетплейсы стали для белорусов в провинции главным источником покупок к Новому году — Исследование

📊 Анализ

Опубликовано: 29.12.2025 17:01 , Обновлено: 29.12.2025

Для жителей малых городов и регионов Беларуси маркетплейсы стали критически важным каналом доступа к современному и разнообразному ассортименту новогодних подарков, утверждает Ozon Беларусь. В качестве доказательства он привел результаты исследованию, согласно которым, почти половина жителей белорусских регионов (49%) считают онлайн-платформы основным источником праздничных покупок.

И это в 2 раза чаще, чем жители Минска и области (26%). Для столицы маркетплейсы — это в первую очередь инструмент экономии времени. А для многих жителей страны за пределами крупных городов — зачастую единственная возможность выбрать уникальный, а не типовой подарок из того, что «действительно хочется подарить».

[inf]Исследование проводилось Ozon Беларусь в ноябре 2025 года. В опросе приняли участие более 600 жителей страны. [/inf]

Новогодние огни зажглись, а 25% белорусов еще не купили подарки

Для почти трети жителей страны (31%) приближение Нового года становится ощутимым в момент, когда города начинают светиться огнями и иллюминацией. В этом декабре, когда снега в Беларуси почти не было, именно визуальная среда взяла на себя роль предвестника торжества.

Эта эмоциональная готовность быстро переходит в практическую плоскость — для многих белорусов Новый год начинается с покупки подарков. Так, более половины жителей страны (53%) выходят на праздничный шопинг за две-три недели до торжества. При этом четверть опрошенных (25%) откладывает покупки новогодних подарков на последнюю неделю декабря или даже на считанные дни перед праздником.

61% белорусов дарят подарки семье, но каждый третий не получает ничего на работе

Обмен новогодними подарками остается важной частью семейных традиций: трое из пяти белорусов (61%) готовят сюрпризы для домочадцев ко всем крупным праздникам, 17% ограничиваются символическими презентами, и лишь каждый седьмой (15%) дарит их исключительно детям.

В офисах ситуация иная: почти треть опрошенных (34%) отметила, что их компании ничего не дарят сотрудникам, а руководство ограничивается словами поздравлений. Среди компаний, поддерживающих традиции праздника, сотрудникам чаще всего дарят сертификаты или книги (27%), реже — подарки по выбору коллег (21%). Игру «Тайный Санта» практикуют лишь 10 % сотрудников, но среди молодежи 18-30 лет этот формат популярен почти у каждого пятого (19%).

Корпоративы при этом остаются важной частью декабря для 43 % белорусов: они заранее планируют свое участие и подбирают наряды для вечеринки. Каждый третий (35%) из опрошенных, напротив, массовые мероприятия не любит и называет себя интровертом, а примерно каждый шестой (17%) ходит «только ради фуршета».

Маркетплейс как поставщик выбора: почему для 49% жителей малых городов это не роскошь, а необходимость

Для жителей малых городов маркетплейсы играют особенно заметную роль в предпраздничной подготовке. Если в Минске и области онлайн-платформы воспринимаются прежде всего как способ сэкономить время на предпраздничном шопинге, то в регионах они нередко становятся основным каналом доступа к современным подаркам: почти половина жителей малых городов (49%) считают их ключевым источником праздничных покупок, тогда как в столичном регионе так отвечают лишь 26%. В декабре это различие ощущается особенно остро — маркетплейсы фактически компенсируют недостатки локального ассортимента, позволяя выбрать подарок не из того, что «есть», а из того, что действительно хочется подарить.

«Наше исследование показывает, что онлайн-платформы стирают географические границы в доступе к товарам. Для жителей малых городов мы не просто маркетплейс, а окно в мир выбора, который раньше был доступен только в столице», — отмечает Сергей Гасоян, генеральный директор Ozon Беларусь.

Кроме того, почти две трети жителей страны (64%) признаются, что онлайн-покупки не раз выручали их накануне праздников — особенно в ситуациях, когда решение нужно принять быстро.

Алгоритмы рекомендаций и отзывы становятся своего рода подсказками: большинство пользователей (75%) регулярно или время от времени обращаются к ним за идеями. В результате для многих маркетплейсы работают как запасной план, который помогает не упустить момент и все-таки порадовать близких вовремя.

Дисциплина вместо импульса: каждый четвертый белорус отслеживает распродажи, чтобы уложиться в бюджет

Аналитики маркетплейса отмечают, что в вопросах бюджета белорусы предпочитают сохранять здравый смысл даже в самый насыщенный период года. При выборе подарков они чаще обращают внимание на качество (37 %), чем на цену (26 %). При этом каждый четвертый респондент признался, что заранее отслеживает распродажи, чтобы сохранить контроль над бюджетом в перегруженный тратами декабрь.

Каждый второй респондент (50 %) готов выделить от 40 до 120 рублей на один подарок, при этом почти каждый четвертый (23 %) укладывается в 40 рублей, и лишь 8 % запланировали покупку дороже 200 рублей. Общий бюджет на подарки у большинства опрошенных (58 %) составляет от 40 до 200 рублей, каждый пятый (21 %) готов потратить на шопинг не более 80 рублей, и лишь 9 % готовы потратить более 300 рублей.

В итоге подготовка к Новому году всё реже напоминает спонтанную гонку и всё чаще — продуманный маршрут. Онлайн-покупки помогают заранее выбрать подарки, держать бюджет под контролем и не выпадать из праздничного настроения — вне зависимости от того, идет ли речь о Минске или небольшом городе.