Маркетплейс Ozon нарастил продажи в Беларуси в 2,5 раза в 2025 году

Опубликовано: 02.03.2026 11:33 , Обновлено: 02.03.2026

Компания Ozon опубликовала некоторые неаудированные финансовые результаты за 2025 год. Всего группа компаний нарастила оборот с учетом услуг на 45%, до 152,3 млрд белорусских рублей, а выручку — на 63% г/г (год к году) до 36,5 млрд белорусских рублей во всех странах, где доступны услуги маркетплейса.

База активных покупателей маркетплейса выросла на 15% год к году и достигла 65,1 млн. Лояльность покупателей к Ozon также растет: в среднем каждый активный клиент делает на Ozon уже 38 заказов в год — на 12 больше, чем в 2024 году.

Что касается Беларуси, то число клиентов площадки и частота их покупок увеличились значительно быстрее — база активных покупателей маркетплейса выросла более чем в 1,5 раза, а частота покупок — более чем в 2 раза.

В Беларуси оборот маркетплейса показал стремительный рост — в 2,5 раза по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года. В Беларуси по итогам 2025 года покупатели сделали почти в 3,5 раза больше заказов на маркетплейсе, чем годом ранее.

В прошлом году Ozon нарастил складские площади более чем на треть, до почти 5 млн кв. м. В Беларуси логистические мощности компании включают в себя фулфилмент-центр (ФЦ, склад с услугами по обработке заказов) в Минске, а также сортировочные центры в Орше и Барановичах.

Кроме того, в 2025 году Ozon Беларусь стал первым маркетплейсом в стране, который запустил автоматизированный 3D-сортер. Инновационное оборудование на сортировочном центре в Минске существенно повысило скорость и точность обработки заказов маркетплейса. Кроме того, компания активно развивает сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ): по итогам 2025 года количество ПВЗ в Беларуси увеличилось более чем в 2 раза год к году.

*Рублевые показатели отчетности переведены в белорусские рубли по среднему курсу 2025 года.

[infb]Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 400 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.

65,1 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 750 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ (Содружество Независимых Государств).[/infb]