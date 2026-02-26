Магазины косметики предложили белорусам скидки 50% на парфюмерию и декоративку к 8 марта

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Опубликовано: 26.02.2026 11:35 , Обновлено: 26.02.2026

Несмотря на то, что на календаре ещё февраль, самое время задуматься о подарках к 8 марта для дорогих сердцу женщин - жён, мам, дочерей. Маркетологи торговых сетей уже начали активно менять выкладку на витринах, смещая акцент с товаров для защитников Отечества на товары для милых дам, а в самих магазинах стартовали традиционные весенние акции. Скидки в некоторых случаях достигают 50% - такую выгоду нельзя упустить.

Поскольку акционный товар исчезает с полок первым, затягивать с шоппингом не стоит. Сразу в нескольких популярных в Беларуси торговых сетях, специализирующихся на косметике, сегодня стартовали тематические акции с серьёзными скидками - до 50%. Учитывая то, что скидки магазины предоставили как раз на ту продукцию, которая отлично подойдёт на подарок к 8 марта - парфюмерию, декоративную и уходовую косметику - присмотреться к предложению точно стоит.

Так, в магазинах сети “Мила” с 26 февраля по 11 марта 50%-ная скидка объявлена на всю женскую парфюмерию и всю тушь для ресниц.

К примеру,флакончик духов DILIS Mono Yuzu Peach объёмом 25 мл сейчас обойдётся в 19,99 рубля, 100 мл туалетной водички BI-ES Selfie Girl - в 22,49 рубля, а тушь для ресниц от бренда LUXVISAGE с эффектом накладных ресниц - всего в 8,99 рубля.

На многие виды уходовой косметики на период акции объявлена 40%-ная скидка. К примеру, увлажняющий крем для лица марки ARAVIA Laboratories можно взять за 9,49 рубля, а флакончик антивозрастной сыворотки - и вовсе с 50%-ной скидкой за 8,75 рубля.

Выгодно купить косметику в подарок (в том числе, себе, любимой) в эти дни можно и в магазинах сети “Остров”. Там 50%-ная скидка объявлена на косметику белорусского бренда Belor Design, который отмечает свой день рождения.

Под спецпредложение, в числе прочего, попали:

стайлер для бровей FIXcellent — всего 6,99 рубля (вместо 8,39 рубля),

новая тушь «5 Звезд» (New) — 9,59 рубля (вместо 11,29 рубля),

рисовая пудра-фиксатор Final touch — 14,99 рубля (вместо 17,59 рубля).

Кроме того, в пресс-службе «Острова» анонсировали специальные праздничные цены с 26 февраля до 18 марта на разные позиции.