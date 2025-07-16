Магазин косметики предложил белорусам скидки на «тысячи товаров» в честь своего дня рождения. На что до 60%?

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Опубликовано: 16.07.2025 16:07 , Обновлено: 16.07.2025

Сеть магазинов «Мила» объявила о проведении праздничной акции в честь своего дня рождения, которая продлится с 10 по 30 июля. Судя по акционной газете, покупателям предложили скидки до 60% на парфюмерию и до 50% на белорусскую косметику, а также акции на бытовую химию.

Наиболее заметные скидки в « Миле » журналисты Telegraf.news нашли на парфюмерию и декоративную косметику . Так, некоторые виды мужской и женской парфюмерной воды (Lost Heaven, Mirada, BI-ES, P. N. I. K.) стали дешевле на 50-60%.

Фото: mila.by

На белорусскую косметику Belor Design скидки доходят до 50%:

тушь «5 ЗВЁЗД» продаётся за 5,49 рубля (вместо 10,99),

«5 ЗВЁЗД» продаётся за 5,49 рубля (вместо 10,99), консилер Soft Focus — за 5,59 рубля (вместо 11,19).

Фото: mila.by

Часть продукции Luxvisage и Relouis стала дешевле до 25-30%.

Среди других, как заявили в магазине, «тысяч товаров» со скидками можно выделить:

Уходовая косметика : скидки до 40% на бренды L’Oréal Paris и Garnier, до 50% — на корейскую косметику;

Уход за волосами : скидки до 40% на средства Elseve, на краски для волос L’Oréal Paris, а также на средства по уходу за волосами Bloom Cosmetics;

Бытовая химия : скидки до 50% на средства для стирки Synergetic,

капсулы для стирки Ariel (10 шт.) по 15,99 рубля,

таблетки для посудомоечных машин Synergetic (25 шт.) со скидкой 50% — за 14,99 рубля.

Фото: mila.by

В это же время акции проходят и у других крупных ретейлеров. В сети « Лэтуаль » до 31 июля по промокоду «ЛЕТО» в интернет-магазине можно получить дополнительную скидку от 10% до 20% в зависимости от суммы покупки.

Фото: letoile.by

Также в розничных магазинах сети до 20 июля проходит акция с кешбэком. За покупку продуктов бренда EISENBERG на клубную карту возвращается 50% от суммы в виде бонусов.

А магазин « Золотое Яблоко » также в честь дня рождения предложил онлайн-клиентам дополнительную скидку по промокоду «БОЛЬШЕ» (до 20 июля), размер которой варьируется от 5% до 25% также в зависимости от общей суммы в корзине.

Фото: goldapple.by

Как и всегда, во всех сетях действуют списки брендов-исключений, а условия и сроки акций могут быть изменены.