Магазин косметики предложил белорусам скидки на «тысячи товаров» в честь своего дня рождения. На что до 60%?
Сеть магазинов «Мила» объявила о проведении праздничной акции в честь своего дня рождения, которая продлится с 10 по 30 июля. Судя по акционной газете, покупателям предложили скидки до 60% на парфюмерию и до 50% на белорусскую косметику, а также акции на бытовую химию.
Наиболее заметные скидки в « Миле » журналисты Telegraf.news нашли на парфюмерию и декоративную косметику . Так, некоторые виды мужской и женской парфюмерной воды (Lost Heaven, Mirada, BI-ES, P. N. I. K.) стали дешевле на 50-60%.
На белорусскую косметику Belor Design скидки доходят до 50%:
- тушь «5 ЗВЁЗД» продаётся за 5,49 рубля (вместо 10,99),
- консилер Soft Focus — за 5,59 рубля (вместо 11,19).
Часть продукции Luxvisage и Relouis стала дешевле до 25-30%.
Среди других, как заявили в магазине, «тысяч товаров» со скидками можно выделить:
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Уходовая косметика : скидки до 40% на бренды L’Oréal Paris и Garnier, до 50% — на корейскую косметику;
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Уход за волосами : скидки до 40% на средства Elseve, на краски для волос L’Oréal Paris, а также на средства по уходу за волосами Bloom Cosmetics;
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Бытовая химия :
скидки до 50% на средства для стирки Synergetic,
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капсулы для стирки Ariel (10 шт.) по 15,99 рубля,
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таблетки для посудомоечных машин Synergetic (25 шт.) со скидкой 50% — за 14,99 рубля.
В это же время акции проходят и у других крупных ретейлеров. В сети « Лэтуаль » до 31 июля по промокоду «ЛЕТО» в интернет-магазине можно получить дополнительную скидку от 10% до 20% в зависимости от суммы покупки.
Также в розничных магазинах сети до 20 июля проходит акция с кешбэком. За покупку продуктов бренда EISENBERG на клубную карту возвращается 50% от суммы в виде бонусов.
А магазин « Золотое Яблоко » также в честь дня рождения предложил онлайн-клиентам дополнительную скидку по промокоду «БОЛЬШЕ» (до 20 июля), размер которой варьируется от 5% до 25% также в зависимости от общей суммы в корзине.
Как и всегда, во всех сетях действуют списки брендов-исключений, а условия и сроки акций могут быть изменены.