Лукашенко выделил талантливой и одарённой молодёжи 800 тыс. рублей из своих спецфондов
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал два распоряжения о выделении средств из специальных фондов Президента - по поддержке талантливой молодежи и по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. В общей сложности на эти цели глава государства поручил выделить 800 тыс. рублей.
О распоряжении главы государства 16 июля сообщили в его Администрации (АП). По их данным, на поддержку молодых талантов из резервного фонда республиканского бюджета должны выделить 240 тыс. рублей , а на президентские стипендии и прочих материальных поощрений для молодых дарований - ещё порядка 560 тыс. рублей .
В первом случае деньги получат:
- обладатели гранд-премий, которые удостоены звания лауреата специального фонда, 13 победителей международных художественно-творческих состязаний, в том числе два коллектива - народный хореографический ансамбль “Сузор’е” Дворца культуры Солигорска и дуэт Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа;
- обладатели специальных премий на международных и республиканских творческих конкурсах - 26 представителей талантливой молодежи и 12 творческих коллективов (в частности, ансамбль народной песни “Дзвінскія пералівы” Новополоцкого государственного музыкального колледжа, вокальный ансамбль “Карагод” Детской школы искусств № 1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска, образцовый ансамбль танца “Мілавіца” Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района, образцовый инструментальный ансамбль “Джайв-аккорд” Жодинской детской школы искусств и другие),
- 13 педагогов, отмеченных премией “За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі”.
Что же до молодых дарований, то в их случае средства пойдут на следующие цели:
- стипендии Президента Беларуси для 185 студентов белорусских вузов,
- денежные гранд-премии для 11 победителей международных олимпиад и конкурсов, лауреатов спецфонда,
- спецпремии для 92 учащихся, курсантов и студентов,
- материальную поддержку студенческой научной лаборатории “Геоинформационные системы и территориальное управление” Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина (для развития научных исследований в области геоинформатики и разработки учебных и прикладных географических информационных систем).
В АП высказали мнение о том, что подобная материальная поддержка талантливой и одаренной молодежи будет создавать “дополнительные возможности и благоприятные условия для развития её способностей”, а также стимулировать профессиональную деятельность педагогов.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого месяца Александр Лукашенко анонсировал очередную «серьёзную донастройку» системы образования в Беларуси, пообещав «через месяц» вернуться к обсуждению её «проблемных вопросов». По его словам, предыдущие реформы «людям уже надоели», поэтому теперь власти «займутся более глубинными вопросами», чтобы будущим поколениям управленцев, по его словам, «было немножко легче».