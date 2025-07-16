Лукашенко выделил талантливой и одарённой молодёжи 800 тыс. рублей из своих спецфондов

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Опубликовано: 16.07.2025 14:57 , Обновлено: 16.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал два распоряжения о выделении средств из специальных фондов Президента - по поддержке талантливой молодежи и по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. В общей сложности на эти цели глава государства поручил выделить 800 тыс. рублей.

О распоряжении главы государства 16 июля сообщили в его Администрации (АП). По их данным, на поддержку молодых талантов из резервного фонда республиканского бюджета должны выделить 240 тыс. рублей , а на президентские стипендии и прочих материальных поощрений для молодых дарований - ещё порядка 560 тыс. рублей .

В первом случае деньги получат:

обладатели гранд-премий, которые удостоены звания лауреата специального фонда, 13 победителей международных художественно-творческих состязаний, в том числе два коллектива - народный хореографический ансамбль “Сузор’е” Дворца культуры Солигорска и дуэт Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа;

обладатели специальных премий на международных и республиканских творческих конкурсах - 26 представителей талантливой молодежи и 12 творческих коллективов (в частности, ансамбль народной песни “Дзвінскія пералівы” Новополоцкого государственного музыкального колледжа, вокальный ансамбль “Карагод” Детской школы искусств № 1 имени Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска, образцовый ансамбль танца “Мілавіца” Уваровичского центра детского творчества Буда-Кошелевского района, образцовый инструментальный ансамбль “Джайв-аккорд” Жодинской детской школы искусств и другие),

13 педагогов, отмеченных премией “За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі”.

Что же до молодых дарований, то в их случае средства пойдут на следующие цели:

стипендии Президента Беларуси для 185 студентов белорусских вузов,

денежные гранд-премии для 11 победителей международных олимпиад и конкурсов, лауреатов спецфонда,

спецпремии для 92 учащихся, курсантов и студентов,

материальную поддержку студенческой научной лаборатории “Геоинформационные системы и территориальное управление” Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина (для развития научных исследований в области геоинформатики и разработки учебных и прикладных географических информационных систем).

В АП высказали мнение о том, что подобная материальная поддержка талантливой и одаренной молодежи будет создавать “дополнительные возможности и благоприятные условия для развития её способностей”, а также стимулировать профессиональную деятельность педагогов.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого месяца Александр Лукашенко анонсировал очередную «серьёзную донастройку» системы образования в Беларуси, пообещав «через месяц» вернуться к обсуждению её «проблемных вопросов». По его словам, предыдущие реформы «людям уже надоели», поэтому теперь власти «займутся более глубинными вопросами», чтобы будущим поколениям управленцев, по его словам, «было немножко легче».

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