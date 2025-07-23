Лукашенко выделил Белагропромбанку из бюджета 260 млн рублей

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Опубликовано: 23.07.2025 17:28 , Обновлено: 23.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился выделить Белагропромбанку из бюджета 260 млн рублей. Со своей стороны банк должен безвозмездно передать в собственность государства свои акции четырёх белорусских предприятий.

Соответствующий указ №284 “О финансировании расходов субъектов агропромышленного комплекса” глава государства подписал 21 июля 2025 года. Его целью, исходя из текста документа, опубликованного на Национальном правовом портале 23 июля, стала “своевременная подготовка к полевым работам”.

Заявленные 260 млн рублей Министерству финансов поручено выделить до 1 августа 2025 года за счет остатков средств республиканского бюджета, которые образовались на 1 января 2025 года. Деньги будут перечислены как вклад Республики Беларусь в уставный фонд Белагропромбанка.

В указе прописано, что из этих средств Белагропромбанк в 2025 году и в последующие годы должен будет выделять предприятиям агропромышленного комплекса льготные кредиты , в том числе на закупку минеральных удобрений. Кредиты должны выделяться на срок до 1 года под 3% годовых. Общая сумма кредитования - не менее 108 млн рублей . При этом в указе прописано, что компенсировать возможные потери, связанные с выделением кредитов, Белагропромбанку государство не будет.

Оставшаяся сумма - 152 млн рублей - должна пойти на приобретение облигаций облисполкомов под 3% годовых.

Одновременно с этим Белагропромбанк в 2025 году должен безвозмездно передать по номинальной стоимости в собственность государства (Государственному комитету по имуществу) акции следующих предприятий:

793 639 230 простых (обыкновенных) акций ОАО «Светлогорский ЦКК»;

227 979 простых (обыкновенных) акций ОАО «Полесье»;

458 500 простых (обыкновенных) акций ОАО «Гамма вкуса».

Ещё 172 299 простых (обыкновенных) акций ОАО «Рассвет имени К.П.Орловского» банк должен передать в собственность администрации Кировского района.