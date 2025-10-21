Лукашенко ввел обязательную маркировку ювелирных изделий

Опубликовано: 21.10.2025 18:10 , Обновлено: 21.10.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 октября подписал Указ № 420 «О маркировке ювелирных и других изделий». Согласно документу, с 1 января 2026 года в Беларуси вводится обязательная маркировка ювелирных изделий.

Авторы документа, как говорится в сообщении пресс-службы, объяснили, что нововведение направлено на обеспечение законности оборота ювелирных изделий.

Согласно указу, маркировать драгоценности потребуется на нескольких этапах: при их изготовлении, при ввозе на территорию Беларуси для реализации, а также при вывозе в страны, с которыми заключены соглашения о взаимном признании средств идентификации.

Исключение составят только изделия, созданные по индивидуальным заказам.

В документе также определен перечень ювелирных изделий, которые можно будет обращать без маркировки, и установлены допустимые способы нанесения идентификационных средств.